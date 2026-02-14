Unidade móvel permanece um semestre em cada escola e amplia o acesso das crianças aos cuidados de saúde bucal

publicado em 25/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Cuidar da saúde bucal na infância é estratégia permanente e é realizado durante todo o ano na rede municipal. A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, leva o atendimento odontológico diretamente às escolas com o Odontomóvel, fortalecendo as ações de promoção e prevenção e garantindo acompanhamento contínuo aos estudantes.Neste semestre, a estrutura está instalada no CEM Profª “Maria Martins e Lourenço”, no bairro Pozzobon, onde a equipe realiza atendimentos aos alunos previamente avaliados.A permanência da unidade em cada escola é semestral. As instituições atendidas são definidas a partir de levantamento epidemiológico realizado pelos dentistas da equipe de prevenção da Secretaria da Saúde, que analisam o índice de cárie e as principais demandas odontológicas dos estudantes.Após essa etapa, as crianças que necessitam de tratamento recebem autorização para que os responsáveis legais consintam com o atendimento. Os procedimentos são iniciados somente após a devolução do documento devidamente assinado.A unidade oferece atendimentos clínicos básicos, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento de casos iniciais de cárie e outras alterações bucais. A estratégia permite intervenções oportunas, evitando a evolução para quadros mais graves, dor, infecções e possíveis complicações futuras.A secretária da Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, ressaltou o impacto técnico e social do programa. “O Odontomóvel possibilita identificar precocemente alterações bucais e iniciar o tratamento com agilidade e segurança. A estratégia reduz complicações futuras, melhora os indicadores de saúde bucal do município e facilita o acesso das crianças ao atendimento, especialmente quando os responsáveis têm dificuldade de horário para procurar uma unidade de saúde”, aponta.O prefeito Jorge Seba destacou a importância da iniciativa. “Levar o atendimento odontológico até as escolas amplia o acesso à saúde e garante que nossas crianças recebam acompanhamento preventivo no momento adequado. Investir em prevenção é investir em qualidade de vida hoje e no futuro”, destaca.