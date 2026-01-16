Anote aí

publicado em 24/01/2026

Osvaldo Gostaldon, reitor da Unifev, celebra com entusiasmo a nota 4 do curso de Medicina. Vestibular é no mês que vem (Foto: Unifev)

A Câmara Municipal tem a sua primeira reunião ordinária do ano marcada para esta segunda-feira, dia 26. A expectativa é para a presença do prefeito Jorge Seba. Conforme determina a Lei Orgânica do Município, na primeira sessão do ano legislativo, é concedido espaço para o prefeito fazer uma explanação das suas metas de trabalho.Em vista da fala do prefeito, a primeira sessão do ano na Câmara Municipal sempre recebe um público maior do que aquele acostumado a assistir as sessões rotineiras. Todavia, tem um outro ingrediente indigesto especulado para a sessão de segunda. É um grupo de pessoas que pelas redes sociais promete um manifesto pelo aumento nas contas de água.Diante da ameaça de protesto, chegou-se a questionar nas rodas politicas se de fato Jorge Seba vai comparecer para o seu pronunciamento na primeira sessão do ano. É que, embora a Lei Orgânica lhe dá direito ao pronunciamento, o prefeito não é obrigado a comparecer. Ele pode até encaminhar por escrito a sua mensagem. Contudo, o pessoal que conhece bem o Jorge não tem dúvidas: ele estará na Câmara Municipal e vai discursar.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.