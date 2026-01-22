Dupla tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi abordada com drogas, dinheiro e balança no quintal de uma residência alvo de denúncias

publicado em 24/01/2026

Os policiais localizaram entorpecentes, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de ontem (23), por volta das 17h45, uma equipe da Força Tática realizou a apreensão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Manoel Estevão da Silva, no município de Cardoso.Durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de entorpecentes e à localização de procurados pela Justiça, os policiais passaram em frente a um imóvel já conhecido por diversas denúncias relacionadas à venda de drogas. Pelo alambrado da residência, a equipe visualizou dois indivíduos no quintal em atitude típica de transação de entorpecentes.Ao perceberem a presença policial, os suspeitos correram em direção aos fundos do imóvel, mas foram acompanhados e abordados pela equipe. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram entorpecentes, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao indivíduo apontado como responsável pela venda das drogas. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Polícia Judiciária para as providências cabíveis.