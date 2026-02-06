Anote aí

publicado em 14/02/2026

No passado eram os desfiles de escolas de samba que empolgavam no Carnaval. Hoje é a festa do Oba que atrai visitantes (foto escola Mulata Dengosa) (Foto: Arquivo Pessoal)

Dizem que no Brasil o ano começa quando termina o Carnaval. Em alguns aspectos isso tem sentido. Ninguém contesta que a política vai esquentar é a partir de agora. Estamos em ano eleitoral e a grande disputa para a presidência da República. Pelo desenho das pesquisas de intenção de votos tudo aponta para uma disputa acirrada entre a esquerda de Lula e a direita de Bolsonaro.Segundo números do Instituto Quest, revelados nesta semana, o pré-candidato Flávio Bolsonaro diminuiu muito a vantagem que era atribuída à Lula, considerando as pesquisas de intenção de votos anteriores. Por outro lado, ainda no cenário nacional, o PSD, de Gilberto Kassab, dá sinais claros que vai concorrer à presidência apresentando eventuais candidatos de peso em seus Estados, como Ratinho Júnior (Paraná), Caiado Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).Já dentro do nosso "quintal" a disputa é para as casas legislativas. A expectativa é de que o deputado Carlão Pignatari adote um ritmo mais acelerado em sua campanha para a reeleição. Nas rodas políticas admitem que ele deu uma trégua nesta virada de ano. Fala-se inclusive que o deputado deverá promover uma nova reunião com as lideranças locais que anda meio estremecidas politicamente.