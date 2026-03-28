Anote aí

publicado em 14/04/2026

O médico Luciano Melo e sua equipe da “Votu Solidária”: também merecem destaque pelo sucesso da “Festa das Nações” (Foto: Reprodução)

Foi um sucesso. O público presente surpreendeu até os organizadores do evento. Ficou a sensação de que os promotores da “Festa das Nações” não esperavam um público daquele tamanho. Esse fato gerou questões desagradáveis que nem os organizadores nem as entidades, que trabalharam muito com seus voluntários, previam.Um dos problemas detectados pelos organizadores já estava na chegada dos visitantes. O sistema de cobrança on-line na entrada do estacionamento de veículos travou, e havia demora no atendimento. Isso provocou uma enorme fila já no acesso ao recinto, que chegava até a rodovia. Diante disso, houve até gente que deu meia-volta e retornou sem chegar à festa.Outro problema detectado estava no salão. Para adquirir alimentos e bebidas, era necessária a aquisição de fichas, que eram vendidas em pontos restritos. Em alguns casos, o sistema eletrônico também travava na hora de passar os cartões, o que provocava filas enormes. Soma-se a isso também algumas barracas onde acabou a comida no meio da festa. São pontos que devem ser corrigidos para eventos futuros.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.