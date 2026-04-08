Anote aí

publicado em 16/04/2026

Um grupo de empresários amigos do investidor Cláudio Vale, da CVPar. No cardápio do almoço de ontem, havia muito otimismo e aposta concreta no futuro da cidade (Foto: A Cidade)

“O que move o desenvolvimento desta cidade é a união das lideranças empresariais e políticas”. Esta frase é antiga e foi dita nos anos 70 pelo ex-prefeito Luiz Garcia de Haro. Mas a sua avaliação daquela época persiste nos dias atuais. Pelo menos foi o que sentimos durante um almoço realizado ontem, quarta-feira, dia 15, na presença de lideranças comprometidas com a construção do shopping.O almoço foi promovido para recepcionar o megaempresário Cláudio Vale, fundador da CVPar, que, entre os seus empreendimentos, detém em Votuporanga 50% das quotas do shopping. O investidor paulistano já está no clima, com “cara e jeito de votuporanguense”. No almoço, mostrava-se muito à vontade, chamando pelo nome os integrantes do grupo que divide com ele o investimento na conclusão das obras do tão aguardado centro de compras.Valmir Dornelas, mais uma vez, foi o grande anfitrião no encontro de empresários. É ele quem apresenta os visitantes, agenda a visita dos investidores à obra e conduz o principal investidor para conversar com o grupo de sócios. Outros assuntos de interesse coletivo para a comunidade também passam pelo crivo do Valmir. Se as obras do shopping estão caminhando, é porque têm todas as digitais dele. Isso ninguém nega.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.