Anote aí

publicado em 15/04/2026

Vereadora Natielle Gama ensaia sua corrida eleitoral. Fontes seguras garantem que será candidata a deputada federal. A pré-campanha começa nos próximos dias (Foto: Assessoria)

A troca de partido por parte do deputado federal Fausto Pinato, que aproveitou a janela partidária e mudou do PP para o União Brasil, não alterou em nada a composição dos partidos em Votuporanga. Na Câmara, o PP tem dois vereadores: Serginho da Farmácia e Marcão Braz. Já o União Brasil conta com o vereador Wartão. Resta saber se os três estarão no palanque de Fausto Pinato nas eleições deste ano.O comando das siglas partidárias tem o empresário Valmir Dornelas na presidência do Partido Progressista (PP) e, no União Brasil, está o ex-vereador Rodrigo Beleza. A propósito, Beleza chegou a comentar que estaria descontente com o União Brasil e deixaria a presidência do diretório local. Já Valmir Dornelas quer passar o comando para Beleza.Na verdade, Valmir Dornelas assumiu o PP para atender à vontade de seu amigo, o deputado Fausto Pinato. O empresário não tem interesse partidário. Ele gosta de participar da política junto com as lideranças do grupão, mas descarta qualquer tentativa de ver seu nome como candidato. Assim, caso Rodrigo Beleza esteja disposto a assumir o partido, Valmir dirá apenas que “a legenda está em boas mãos”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.