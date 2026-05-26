Adauto Mariola, da Votuprev, poderá confirmar ou desmentir, mas comenta-se que um projeto polêmico pode entrar em breve no radar da Câmara Municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
A posse
O que mais movimentou a sessão de segunda-feira, na Câmara Municipal, foi a posse do segundo suplente de vereador pelo PSD, o engenheiro Glauber Lima, convocado para assumir o lugar do titular Emerson Pereira. Antes de Glauber, o PSD já havia emplacado seu primeiro suplente, o vereador Meidão, que assumiu a vaga do titular Dr. Leandro.
Auditório
Ao ser empossado como vereador, o engenheiro Glauber Lima levou para o auditório do Legislativo sua torcida. Estavam lá prestigiando o ato amigos, familiares, colegas engenheiros da SEARVO, entre outros. Em seu discurso, agradeceu os 569 eleitores que votaram nele e mostrou-se otimista com a oportunidade de legislar pela cidade.
Os partidos
Com a posse de Glauber Lima, a Câmara soma quatro vereadores suplentes. Do PSD, Glauber e Meidão; no Republicanos, Chandely Protetor cedeu lugar para Ricardo Bozo; e, no MDB, Nilton Santiago saiu para a entrada do suplente Gaspar. Entre todos os suplentes atualmente no cargo, o menos votado foi Ricardo Bozo, que somou 379 votos.