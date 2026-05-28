Anote Aí

publicado em 06/06/2026

Na Santa Casa já se fala na volta de Juninho Marão (foto) para a sucessão de Amaro Rodero. São muitos os desafios pela frente.

Aviso aos navegantesO empresário Amaro Rodero tem mais de um ano de mandato na provedoria da Santa Casa. Mas a conversa de bastidores é de que já articulam quem irá para o lugar dele após o término de sua gestão. Recorda-se que Amaro cumpre o seu segundo mandato e sobram elogios para o seu trabalho. Todavia, a preocupação é quem vai sucedê-lo.Juninho MarãoO nome mais cotado nos bastidores é o do ex-prefeito Juninho Marão. E tudo isso por uma razão muito simples: o novo Hospital Materno-Infantil que está sendo construído anexo à Santa Casa tem todas as suas digitais. Foi ele quem articulou todo o processo e fez gestões junto ao secretário da Saúde, Eleuses Paiva, com o apoio do prefeito Jorge Seba e do então deputado Danilo Campetti. Com ele, a sucessão de Amaro estaria em boas mãos. É o que dizem.HistóricoNunca é demais lembrar que foi Juninho Marão o provedor que virou a página para a transformação da Santa Casa. Depois dele, seguiu-se uma sucessão de empresários que não deixaram o hospital parar de crescer em todos os sentidos. E mais: os provedores que o sucederam foram todos indicados por ele. Assim, sempre manteve no grupo da Santa Casa empresários comprometidos com a qualidade do hospital.