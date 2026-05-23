A saga do Renato
Do limão, Renato Abdala fez uma limonada. Em menos de cinco meses, o vereador saiu de um inferno astral para um céu de brigadeiro. A política ensina que “se você não consegue abater o adversário, então una-se a ele”. Foi o que fizeram com o mais audacioso opositor da Câmara Municipal. “Tragam-no para o nosso time”, deve ter sido a determinação vinda do gabinete.
Em baixa
O ano começou nebuloso para o ferrenho opositor nas primeiras sessões da Câmara. Atento às trapalhadas ocorridas na administração municipal, que chegou a nomear para a SAEV quem, por lei, não poderia assumir o cargo — no caso, o vice-prefeito Torrinha —, o vereador Abdala pediu sua exoneração. Entendendo que a cobrança tinha fundamento, o prefeito reconheceu imediatamente o erro e anulou a nomeação. Mas deu o troco.
A cabeça de Renato
Já que a cassação do vice-prefeito não decolou, a Câmara deu o troco e aprovou um pedido de cassação do autor da denúncia. Cabo Renato teve de enfrentar a Comissão Processante instalada na Câmara e até um auditório arredio, supostamente orquestrado por pessoas ligadas à Secretaria de Cultura, cuja titular é a esposa do vice-prefeito. Foi o inferno astral.
em cinco meses, o vereador foi do inferno astral ao céu de brigadeiro. Fez do limão uma limonada (Foto: Assesoria)