Anote aí

publicado em 30/05/2026

O governador Tarcísio de Freitas, o deputado Carlão Pignatari e o prefeito Jorge Seba em perfeita harmonia. Se houve alguma intriga, é coisa do passado. Nos discursos, sobraram elogios para todos os lados. (Foto: Reprodução)

Votuporanga conquistou um patamar político ainda mais elevado no conceito do governador Tarcísio de Freitas. Foram dois dias de intensa movimentação com a visita programada. A cidade recebeu mais de 60 prefeitos e deputados, todos atraídos pelo grande momento político conquistado pelo governador.Na quinta-feira, Tarcísio de Freitas foi recebido pelas lideranças políticas e empresariais em um concorrido jantar na sede do Sindicato Rural. Na comitiva do governador estava o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que é postulante a uma vaga nas eleições para o Senado. No palco também estavam deputados visitantes e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. Na plateia, dezenas de prefeitos e vereadores da região.O fato de o governador pernoitar em Votuporanga determinou certo prestígio para a cidade. Além de sua comitiva governamental, outras autoridades políticas permaneceram por aqui. Há muito não se tinha notícia de um governador que pernoitasse no município. Alguns deles, que cumpriram agenda noturna na região, sempre se deslocavam para pernoitar em Rio Preto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.