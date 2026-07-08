Anote Aí

publicado em 22/07/2026

Itamar Borges (MDB) busca mais uma reeleição. Rio Preto tem 24 candidatos a deputado estadual e sete para federal (Foto: Arquivo Pessoal)

Sem projetos na “Ordem do Dia” a Câmara retomou os seus trabalhos em plenário, na última segunda-feira. A rigor nada de polêmica e nem alfinetada nos eventuais candidatos. Contudo, na tribuna voltaram as queixas rotineiras, como a do cabo Renato Abdala que denuncia abusos nos banheiros públicos das praças, e o sgto. Marcos Moreno que cobra a secretaria de Trânsito pelos carros abandonados algumas ruas da cidade.Mas com as Convenções Partidárias em curso, a tendência é de que os vereadores pré-candidatos aproveitem a tribuna. Pelos menos dois federais, o cabo Renato (PRD) e Natielle Gama (Podemos) despontam na disputa para as eleições deste ano. Até onde se tem conhecimento, os dois vereadores tem legendas garantidas nas suas agremiações partidárias.Uma outra vereadora que aspira disputar a eleição deste ano é a Debora Romani (PL). Conforme noticiado, ela esteve recentemente em São Paulo visitando caciques do seu partido, o PL, para garantir legenda para ser candidata a deputado estadual. Nos bastidores a conversa é que a legenda para a sua candidatura teria que passar pelo crivo do deputado Luiz Carlos Mota, de Rio Preto, que é quem dá as cartas do PL, nesta região.