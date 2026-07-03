Anote Aí

publicado em 16/07/2026

O saudoso Halim, da Alvorada. Foi ele, pessoalmente, quem arrancou a “canetada” do então ministro da Educação para a criação do Instituto Federal. (Foto: Divulgação)

Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e uma das lideranças mais expressivas do governo Lula, vem hoje a Votuporanga. Na verdade, ele é a maior expressão política de uma caravana que tem, entre outros destaques, Márcio França (PSB), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). Marina e Tebet são pré-candidatas ao Senado por São Paulo. Márcio França deve ser o vice de Haddad.Fernando Haddad é pré-candidato ao governo de São Paulo. Ele já foi candidato ao cargo na eleição passada. Perdeu nas urnas, mas revelou-se como o nome de maior expressão dentro de seu partido, o PT, para fazer frente aos demais candidatos que se apresentam para o pleito deste ano. Vale recordar que, na eleição passada, mesmo sendo candidato, Haddad não passou por aqui.Todavia, Fernando Haddad, nas oportunidades em que falou sobre o interior, sempre se lembrou de Votuporanga. Ele é detentor do título de “Cidadão Votuporanguense”, outorgado pela Câmara Municipal. A honraria foi concedida ainda no período em que ele era ministro da Educação e contemplou Votuporanga com a instalação do Instituto Federal, uma unidade educacional que é referência no Brasil.