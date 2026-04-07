Artigo de Roberta Zuculoto

publicado em 14/04/2026

Mudanças, às vezes previstas, às vezes inesperadas, às vezes assustam, às vezes trazem paz, às vezes empolgam, às vezes aliviam. Algumas partem das nossas escolhas, algumas chegam e pronto, exigindo flexibilidade e adaptabilidade. Nossa vida muda a todo momento, faz parte da nossa trajetória. A diferença é o impacto que mudanças trazem e, por isso, algumas são mais difíceis.Mudar faz parte de um processo de melhoria e crescimento, exige iniciativa, autoconhecimento para lidar com nossas próprias inseguranças e muita determinação. Exige planejamento, ter um plano B, C, D, E, F... Requer a avaliação dos riscos e a definição de quais você está disposto a enfrentar e como encará-los. Exige análise dos resultados e acompanhamento. É enfrentar as crenças que nos limitam e fazem acreditar que não conseguiremos e que não somos capazes. Exige autoconfiança e disposição na hora das renúncias.E se não der certo, qual o mal em mudar novamente?Mudar exige persistência. Persistir é diferente de insistir. Insistir é manter-se no que está dando errado. A persistência consiste em avaliar o processo, corrigir o erro, mudar e seguir em frente.É necessário escolher o melhor caminho, e escolher não é um processo fácil, muitas vezes ainda não conseguimos enxergar exatamente aonde queremos chegar, mas continuamos seguindo. Exige muta coragem!Exige comprometimento, é preciso libertar-se do autojulgamento e saber lidar com as críticas que farão parte do caminho, estes pensamentos negativos não ajudam em nada. Para ter argumentos, é preciso que as escolhas estejam alinhadas ao que é melhor para você, de acordo com um planejamento, e planejamento nunca será fixo, sempre é possível replanejar.É sobre pensar de forma positiva, ganhar segurança, pois será preciso sair da zona de conforto, atravessar a zona do medo, enfrentar traumas, quebrar paradigmas, aprender com o processo e, enfim, começar a enxergar os resultados ao chegar na zona do crescimento, aonde nossos sonhos chegam mais perto de serem realizados e então você sentirá muito mais vontade de fazer acontecer.Defina metas, divida o processo em pequenos objetivos e comemore a cada conquista. Não deixe de aproveitar o processo se ser feliz a cada momento.E ainda é preciso calma, segurar a ansiedade. O processo nem sempre será tão rápido quanto desejamos, tudo tem seu tempo.Mas entenda, toda oportunidade de mudança é uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de viver algo que ainda não nos permitimos.E aqui estamos falando de mudanças ou de comportamento dos empreendedores de sucesso? Estamos falando para pessoas físicas ou jurídicas?Permita-se e deixe novos raios de sol entrar.