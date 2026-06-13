A Cidade 94,7 FM será novamente a rádio oficial do Oba Festival e realizará a cobertura completa do evento
Foto: Oba Festival
Na noite do último sábado (13), o Oba Festival anunciou as duas primeiras atrações do carnaval de 2027. São o grupo Menos é Mais e o cantor Thiaguinho. A Cidade 94,7 FM será novamente a rádio oficial do Oba Festival e realizará a cobertura completa do evento.
Também foi anunciado que a pré-venda oficial acontece no dia 17/6. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através do site da Guichê Web. Quem preferir fazer a compra presencialmente pode garantir os passaportes nos pontos de venda oficiais, que contam com o benefício exclusivo de não ter taxa de conveniência. O Front Stage sai a R$ 600,00 e o Camarote Premium Café a R$ 1.600.