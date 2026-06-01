Foto: Reprodução/Google StreetView
Um treinador de futebol agrediu um árbitro de 33 anos com uma cabeçada durante uma partida infantil da categoria sub-12, na manhã de sábado (13), em São José do Rio Preto.
O caso ocorreu por volta das 9h em um campo no bairro Estância Jockey Clube. De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou após a comissão técnica de uma das equipes demonstrar insatisfação com as marcações feitas pelo juiz durante o jogo.
Durante a discussão, o técnico se exaltou e atingiu o rosto do árbitro. Em depoimento à Polícia Civil, a vítima afirmou que não revidou o ataque e buscou apenas acalmar os ânimos. O profissional relatou ainda que, antes de ser agredido, o treinador havia tratado a mesária da partida — que é namorada do juiz — de forma desrespeitosa.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal na Central de Flagrantes de Rio Preto. A polícia informou que o agressor ainda não foi ouvido.