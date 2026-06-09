4º episódio da série: Relacionamentos Saudáveis

publicado em 15/06/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Arquivo pessoal)

Por Grazi Cavenaghi

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso quarto episódio da série Relacionamentos Saudáveis. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco nesta jornada. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.



Hoje iremos falar de algo que sustenta todos os relacionamentos da sua vida: a verdade. É a verdade que sustenta os relacionamentos, que faz cada troca ser ao +, ou seja, gerar o bem para você, para o outro e para o mundo.

Existe uma frase que parece inofensiva, mas que é uma das maiores mentiras que carregamos: o que os olhos não veem, o coração não sente. Troque essa frase por: o que os olhos não veem, a alma já sentiu. Eu garanto isso para você.



Não existem mentiras, pois tudo acontece ao mesmo tempo. O que a pessoa não ouviu, não viu, não soube, a alma dela já percebeu. Isso não é misticismo. É a lei da vida, é o campo invisível que faz a vida acontecer.



Vamos para a vida real. Você foi a uma reunião de negócios, alguém interessante ao seu lado, surgiu um olhar diferente, um flerte, nada mais do que isso. Você chegou em casa, e algo estranho acontece no seu casamento. Você se assusta: "Estávamos tão bem. O que será que aconteceu?" Aconteceu que seu olhar de interesse com aquela pessoa da mesa de negócios, aquela distração do caminho do bem, abriu uma porta para a outra pessoa, que respondeu com o mesmo interesse, ou seja, a alma da pessoa que caminha ao seu lado sentiu essa "traição". É isso mesmo! Tudo acontece ao mesmo tempo, a mentira não existe.



Outra situação que observamos constantemente nas empresas. Você falou mal do seu liderado, ou vice-versa. Aquela conversinha do café, do corredor. Nada grave, só um comentário. Ou a famosa rádio peão com a fofoca negativa. E, na próxima vez que vocês se encontram, algo estava diferente entre vocês, ou seja, a alma da pessoa sentiu. É isso mesmo! Tudo acontece ao mesmo tempo, a mentira não existe.



E se você é líder, empresário ou empreendedor, preste atenção. Quando você fala mal de um colaborador pelos corredores, quando desqualifica um cliente numa conversa reservada ou quando alimenta julgamentos silenciosos dentro da empresa, algo muda no ambiente. As pessoas talvez não saibam explicar o motivo, mas sentem. A confiança diminui. O relacionamento perde força. Esse é um dos maiores problemas de falta de resultados na empresa: a falta de verdade! As ações dos profissionais que impactam diretamente o resultado da empresa são sempre afetadas pelos pensamentos e pelas falas.



Muitas vezes escuto de clientes que estão com problemas no casamento: "Nossas brigas são constantes, mas preservamos as crianças, sempre acontecem longe delas." Outra grande ilusão, pois a criança percebe a tensão da casa, o silêncio entre os pais, a distância emocional, a ausência de presença. Os olhos podem não ter visto, mas a alma registrou, o corpo sentiu. É por isso que você, pai ou mãe, deve ligar o botão da percepção e analisar quando seus filhos ficam doentes. Isso é sempre consequência da postura dos pais. Até os seis anos e meio, aproximadamente, a criança responde à energia da mãe e, até os quatorze anos e meio, à energia do pai. Logo, a importância do autoconhecimento na nossa vida, para preservar a vida plena dos nossos sucessores.



Esses exemplos de vida real são para termos a noção da importância de mantermos o nosso "botão da percepção" ligado, ou seja, o nosso exame de consciência diário, pois a nossa vida pessoal e profissional andam juntas. Sempre. O que acontece na sua casa chega à sua empresa. O que você carrega dentro de você aparece nas suas relações de negócio. Não tem como separar. Por isso, um dos nossos sete princípios na InspireAção é: seja verdadeiro. Tenha impecabilidade nas suas palavras.



Mas atenção: a verdade não é sair do seu lugar e ficar palpitando na vida do outro, acusando, julgando, destruindo o outro. Isso não é coragem, é violência disfarçada de honestidade. A verdade que liberta é aquela dita num campo de amor, é o alinhamento entre dois seres humanos. Alinhar expectativas é o segredo da vida!



Um ponto que é muito importante para uma vida mais plena é entender que as pessoas raramente fazem aquilo que consideram errado. Cada ser humano age a partir do nível de consciência que possui naquele momento e tudo o que faz é querendo acertar. Ninguém sai de casa querendo discutir, errar ou não cumprir a meta. Cada um faz o que pode, porque enxerga a realidade através da própria história, das próprias dores, das próprias crenças e experiências. É por isso que a verdade deve caminhar ao lado da compaixão, da abertura ao aprender e da compreensão. É acolher o outro e enxergar o ser humano por trás do comportamento.



Lembre-se de que antes do amor vem a verdade. E é a verdade que cria o campo de amor nos relacionamentos, e devemos nos relacionar com o outro nesse campo, vendo cada pessoa com compaixão.

Para isso, é importante você se conhecer, se acolher e sempre se perguntar a cada troca: estou no meu lugar de potência? Minha postura é de troca ao + ou estou querendo ganhar em cima do outro ou sentindo pena?



Pena é se sentir superior, e levar vantagem é se sentir inferior, duas posturas que tiram você do seu lugar de potência.

Posicione-se na vida e no negócio. Como nos ensina o livro mais lido do mundo, a Bíblia, em Mateus 5:37: "Seja o seu 'sim', sim, e o seu 'não', não." O mundo espera o seu melhor, o mundo espera o seu posicionamento. Na vida, você só tem essas duas opções: sim, quero para minha vida; ou não, não quero para minha vida, e ponto.



Posicionamento é assumir o seu lugar de potência, onde você quer apenas servir e não ser visto. Isso é amor! O pó de ouro da vida são os relacionamentos saudáveis, e eles nascem da verdade. Ela vem antes do amor. Porque relacionamentos saudáveis brilham. Brilha você, brilha o outro, brilha o mundo. E, quando brilham, geram coisas boas para você, para o outro e para o mundo. É por isso que estamos aqui. Para que as nossas trocas elevem a humanidade.



É por isso que vale a pena ligar o botão da percepção e perceber se aquilo que você sente, fala e faz reflete a verdade. As palavras revelam o que já habita dentro de nós. Revelam as nossas crenças. Revelam a forma como enxergamos a vida. Revelam a realidade que construímos internamente. Quando estamos conectados ao bem, ao belo e à verdade, os pensamentos tornam-se mais conscientes, as escolhas mais coerentes e os relacionamentos mais saudáveis.

E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?



Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: em qual dos seus relacionamentos você não está sendo completamente verdadeiro? O que você está omitindo ou disfarçando além do necessário? Anote. Sinta. E então, com coragem e amor, diga a verdade. Porque ela liberta. Sempre.



Portanto, para que possamos florescer, é importante estarmos, a cada dia, mais conectados ao nosso lugar de potência, à fonte, ao bem, ao belo e à verdade. Como escreveu Marco Aurélio, "a alma se tinge da cor dos seus pensamentos". Aquilo que cultivamos dentro de nós inevitavelmente colore os nossos relacionamentos. É isso que fortalece a confiança, torna as trocas mais equilibradas, faz os relacionamentos florescerem e permite que a vida flua com mais leveza e verdade.



Seguimos juntos, honrando a verdade, preservando o pó de ouro da vida, os nossos relacionamentos, porque queremos um eu melhor, pessoas melhores à nossa volta e um mundo melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +