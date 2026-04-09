A diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o Brasil

publicado em 15/04/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Dra. Elaine FefinA diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o Brasil. Caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, a diabetes resulta da insuficiente produção de insulina ou da sua utilização inadequada pelo organismo.Com mais de 13 milhões de diabéticos no país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, é fundamental destacar a importância de estratégias alimentares eficazes no controle da glicemia. Este é um assunto de grande relevância.Em indivíduos saudáveis, a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, regula os níveis de glicose no sangue, e sua liberação é desencadeada pelo consumo de carboidratos. Portanto, é crucial controlar a ingestão de alimentos ricos em carboidratos simples, como açúcar e farinhas refinadas, e aumentar o consumo de verduras, legumes e alimentos integrais.Para as pessoas com diabetes, a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo exercícios regulares e uma alimentação equilibrada, é fundamental. Isso envolve a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas e gorduras trans e a substituição de açúcares por adoçantes.Além disso, iniciar as refeições com alimentos ricos em fibras na forma de vegetais e proteínas, como o ovo, pode desempenhar um papel significativo na regulação da glicemia. O ovo pode ser preparado de diversas maneiras, seja cozido, pochê, soufflé ou omelete, sendo uma adição versátil a essa abordagem nutricional.A modulação do carboidrato é essencial para retardar a absorção de glicose, e isso pode ser alcançado através do consumo de fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Neste contexto, o ovo se destaca com como uma fonte proteína.Além de influenciar positivamente a absorção de glicose, o ovo também contribui para a redução da secreção de insulina, promovendo a saciedade e minimizando episódios de fome entre as refeições. Neste mesmo estudo foi observado redução da pressão arterial.As vitaminas do complexo B estão envolvidas no metabolismo energético que favorece a utilização de carboidrato; já a vitamina D, presente no ovo está associada a uma melhor sensibilidade à insulina.Sua versatilidade na promoção da saúde metabólica, aliada à praticidade de preparo, faz com que o ovo não seja apenas uma escolha valiosa na dieta dos diabéticos, mas também uma opção enriquecedora para a população em geral, promovendo uma alimentação equilibrada e funcional.*Dra. Elaine Fefin é nutricionista e colunista do jornal A Cidade