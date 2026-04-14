Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 18/04/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso sexto encontro da série O Espetáculo da Vida. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco mais um ato deste espetáculo que é a sua vida. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.Estamos no mês de abril. Aqui, na InspireAção, o tema é Consciência. E nesta sexta cena, chegamos ao coração de tudo: a consciência e o botão da percepção.Para começarmos, reflita: você está presente no agora ou ainda vive no automático?A consciência é maravilhosa. Ela traz paz, traz saúde, traz felicidade, traz liberdade. E ao mesmo tempo, ela é um dos maiores desafios da vida humana, pois deve ser ativada com o botão da percepção todos os dias.Pense num iceberg. Os 5% visíveis acima da água representam a nossa parte consciente, aquilo que fazemos, as escolhas que tomamos realmente sabendo o que estamos fazendo. Os 95% submersos representam o inconsciente. É lá embaixo que a vida acontece no automático, naquilo que não vemos, e é lá que a maioria das nossas escolhas acontece. Podemos dividir esse inconsciente em dois vales: o vale do amor e o vale do medo. No vale do amor, as escolhas nos trazem paz, felicidade, e lá existem histórias que nos fazem acreditar em quem realmente somos. Mas há uma grande parte que permanece no vale do medo, onde temos medo de ser felizes, medo de ter um bom relacionamento, medo, medo, medo, e isso vira um peso. É nesse lugar que fazemos escolhas de forma inconsciente, que nos impedem de ser quem somos. E talvez, muitas vezes, ou a maioria da população, passe uma vida inteira submersa nesse vale do medo, deixando a correnteza levar, sem perceber que somos os pilotos da nossa própria barca quando nos conectamos com a Fonte.Quando começamos a ter mais consciência de quem realmente somos, das escolhas que fazemos no nosso lugar de potência, algo poderoso acontece: entendemos que ninguém é responsável pela nossa vida. Nós somos.Ninguém lhe deve nada. Não adianta olhar para trás esperando algo de alguém. Não adianta ficar contando historinhas que prendem você fora do seu caminho. Não adianta estar fora do seu lugar querendo salvar as pessoas ou tirar vantagem delas. A responsabilidade da sua vida é sua. Sempre foi.E isso não é um peso. É uma libertação.A consciência é a única coisa que nos liberta de verdade. Porque ela nos coloca mais perto do nosso Eu Superior, da Verdade, do único caminho que existe: a Fonte e o ciclo virtuoso das virtudes, da retidão, do amor.É fácil? Claro que não. É o nosso desafio diário. Somos humanos e vamos desviar. Vamos errar o alvo. Mas o convite é este: ligue o botão da percepção.Botão da percepção: a escolha consciente de voltar ao seu lugar de potência, onde você é você, e ponto. O lugar em que você é você em essência.E a consciência começa nos menores detalhes. No que sai da sua boca. Numa conversa simples, quando alguém liga para desmarcar um compromisso e você responde: “Você não pode trocar para amanhã, então?” Perceba: você acabou de criar a realidade do “não pode”. As palavras criam a realidade. Sempre. Por isso, um dos nossos sete princípios da InspireAção é: seja verdadeiro. Tenha impecabilidade nas suas palavras.Pare de achar que não vai dar. Pare de dizer que não é possível. Essas palavras não são inocentes. Elas moldam o que você vive.Tudo o que acontece na sua vida é cuidado por Algo Maior. Mas o preparo está nas suas mãos. A escolha de pulsar na vida honrando a sua história, de libertar as historinhas que aprisionam, de estar no seu lugar de potência, de entrar no ciclo virtuoso, tudo isso vem da sua responsabilidade em ser você. Ninguém faz isso por você. Ninguém pode.Quanto mais você toma decisões que te colocam no ciclo virtuoso, mais perto da sua essência você está. Mais perto de Deus. Deus é 100% amor. Por isso, só temos duas opções na vida: amor ou medo.Toda vez que você sai do seu caminho, é porque está vibrando no medo. Vai faltar. Não vai dar. Não sou capaz.Toda vez que você faz escolhas que te colocam no ciclo virtuoso, é porque está mais conectado com a Fonte, com a sua essência, com o amor.Isso é o seu lugar de potência, onde a vida vira o grande espetáculo que Ele espera. O seu lugar de potência: onde você é você e deixa o outro ser ele mesmo. Onde as conexões são verdadeiras e geram um campo de amor, levando você e o outro para o +, onde as trocas são equilibradas. Onde você é a sua essência.É o lugar onde você ganha, o outro ganha e o mundo ganha!Ligue o botão da percepção. Siga consciente. E suba ao palco para dar o seu grande show.Percebeu que é o botão da percepção? É você olhar para dentro todos os dias, ter a maturidade de entender que tudo o que acontece com você é sua responsabilidade. Isso é estar consciente, presente, refletindo, com visão de aprendizado: o que isso quer dizer sobre mim?E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: você está sendo o responsável por tudo que acontece na sua vida ou ainda está esperando pelo outro? Preste atenção no que sai da sua boca. Nas palavras que você usa para descrever a sua vida, os seus desafios, as suas possibilidades. Anote. Sinta. E escolha, conscientemente, palavras e atitudes que vibrem no amor.Porque é a consciência que separa quem pulsa na vida de quem apenas sobrevive. E o seu espetáculo, único e incrível, começa exatamente aqui.A barca é sua, piloto! “O teu nome é mais poderoso que o nome dos deuses, o teu nome escrito sobre o teu escudo, o nome do deus sentado no centro da tua barca. Oh! Barqueiro, detém teu remo, vira-te atrás e olha nos olhos daquele que vive no centro da tua barca!” — Tradição egípcia antiga.Seguimos juntos, conscientes, presentes e colocando a nossa voz única no mundo, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos? Porque juntos somos +