A premiação em dinheiro será no valor de R$ 3 mil para o Rei Momo e para a Rainha

publicado em 27/01/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuinze pessoas se inscreveram para participar da eleição da corte do Carnaval popular de Votuporanga, concurso que irá escolher o Rei Momo, a Rainha e a Princesa do “Carnaval VotuShow 2026”. A premiação destinada aos vencedores supera R$ 7 mil e será concedida em forma de valores em dinheiro como reconhecimento pela participação e pela representação oficial do evento carnavalesco no município.Os inscritos são Carina Souza da Silva, Cláudia da Cruz Fialho, Douglas Alves Pastrelo, Émylin Nayara Clemente Marques, Fernando Gabriel Neto, Joyce Gomes Luga, Karina Ferreira Batista, Kelvin José de Arruda, Lilian Maira Conceição Barbosa, Osmar dos Santos Silva, Raissa Camillo Rosseto, Ricardo Araujo Dias, Tailan Almeida de Matos, Valdir Nascimento da Silva e Victor Hugo Silva Domingues.A eleição da corte é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), que publicaram o edital do Chamamento Público para a escolha dos representantes do Carnaval. A corte será composta por Rei Momo, Rainha e Princesa, que terão a responsabilidade de representar oficialmente o município durante o período carnavalesco e em ações institucionais relacionadas ao evento.As inscrições foram encerradas na última sexta-feira e ocorreram exclusivamente de forma on-line, por meio de plataforma eletrônica disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Votuporanga. Os candidatos eleitos receberão premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil para o Rei Momo e para a Rainha, e R$ 2,5 mil para a Princesa, mediante o cumprimento integral da agenda oficial do Carnaval. O concurso que definirá os vencedores está marcado para a noite de 6 de fevereiro (sexta-feira), no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.“O Carnaval é uma das maiores e mais tradicionais manifestações culturais do nosso país. Em Votuporanga, ele carrega uma história marcante, com grandes carnavais que fazem parte da memória afetiva da população. Valorizar essa tradição é resgatar nossas raízes, fortalecer a cultura local e incentivar a participação da comunidade”, ressalta a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.