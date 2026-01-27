Serão 26 mil vagas distribuídas no país todo; os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 200

publicado em 27/01/2026

Campus do IFSP de Votuporanga; o programa é como um cursinho, mas fornece bolsa-auxílio para os alunos. Foto: IFSP

Da redaçãoO programa “Partiu IF”, do Governo Federal, vai ofertar mais de 26 mil vagas para alunos do 9º ano do ensino fundamental em todo Brasil e 1.760 no estado de São Paulo. Para Votuporanga, serão 40 vagas para o ano de 2026.O foco do programa é auxiliar alunos a concorrerem a vagas no próprio Instituto Federal. Na prática, é como um cursinho preparatório para os Institutos Federais. O que difere o “Partiu IF” dos cursinhos normais é que o aluno ganha um bolsa de R$ 200 reais por mês para estudar.As datas das inscrições ainda não foram divulgadas, mas, de acordo com o IF Votuporanga, as inscrições devem ocorrer em datas similares ao ano passado, quando aconteceram em março.Os candidatos que quiserem participar do programa precisam de alguns pré-requisitos, como ter cursado integralmente a sua educação em escolas públicas. Todos os pré-requisitos, além da documentação necessária para concorrer às vagas, estão disponíveis no site gov.br/mec/pt-br/partiu-if .O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 160 vagas em cursos superiores no Campus Votuporanga para o 1º semestre de 2025. A grande novidade é que podem concorrer os candidatos que participaram do Enem 2023, 2024 ou 2025.Os interessados devem se inscrever de 19 a 23 de janeiro, diretamente pelo site do Sisu 2026: sisualuno.mec.gov.br . No estado de São Paulo, o IFSP oferta mais de 6.000 vagas gratuitas em 156 cursos superiores, distribuídos em 32 cidades diferentes. Confira as opções do Campus Votuporanga: Bacharelado em Engenharia Civil – Integral – 40 vagas; Bacharelado em Engenharia Elétrica – Integral – 40 vagas; Bacharelado em Sistemas de Informação – Matutino – 40 vagas; Licenciatura em Física – Noturno – 40 vagas.É possível selecionar até duas opções de curso, indicadas como 1ª (primeira) e 2ª (segunda) opção. O candidato também poderá consultar suas notas da edição do Enem (2023, 2024 ou 2025) e utilizar a que for mais favorável para o seu objetivo.O resultado está previsto para quinta-feira (29), com matrículas online dia 02/02 e início das aulas em fevereiro. O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, Bairro Pozzobon, na Zona Norte de Votuporanga. Para saber mais sobre os cursos, acesse: vtp.ifsp.edu.brO Sisu 2026 é um programa do Ministério da Educação (MEC) que permite o acesso às universidades e institutos federais do Brasil. A inscrição é a gratuita e usa a conta ‘gov.br’. A Edição 2026 é a maior da história do Brasil, com mais de 270.000 vagas em todo o país.