O vídeo de Wartão mostra um despejo de esgoto próximo ao córrego Boa Vista

publicado em 27/01/2026

Foto: A Cidade

Da RedaçãoEm meio as cobranças da população em relação ao aumento na conta de água, o vereador Wartão (União Brasil) aproveitou para ir as redes sociais questionar a Prefeitura sobre um emissário que está despejando esgoto nas proximidades do córrego Boa Vista, às margens da rodovia Euclides da Cunha. Por sua vez, a Saev Ambiental respondeu que o local está sendo monitorado e que uma licitação já está em curso para contratação de empresa para reparos e obras no local.“Recentemente, o senhor prefeito decretou a cobrança de 100% da taxa de esgoto nas tarifas de água, porém a realidade é outra. O esgoto continua sendo despejado a céu aberto no córrego Boa Vista, às margens da rodovia Euclides da Cunha. Estamos pagando por um serviço que não está sendo devidamente executado, o que representa risco à saúde pública, ao meio ambiente, e desrespeito ao cidadão votuporanguense”, esbravejou o vereador Wartão em vídeo divulgado em suas redes sociais.Na postagem, o vereador afirmou ainda que está organizando um abaixo-assinado para que a população de Votuporanga se una para protocolar uma representação junto ao Ministério Público, exigindo providências no local. Até a tarde de ontem, o vereador apresentou ao A Cidade um documento com mais de 200 assinaturas colhidas.Questionada sobre o assunto, a Saev Ambiental enviou uma nota ao A Cidade explicando a situação. Confira abaixo a nota na íntegra.A Saev Ambiental informa que foi identificada uma obstrução no emissário de esgoto localizado nas proximidades do Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha, o que ocasionou o rompimento da estrutura.Desde a identificação da ocorrência, a Autarquia realizou diversas tentativas técnicas para a desobstrução do emissário, utilizando métodos modernos e tecnológicos de empresas especializadas. No entanto, diante da complexidade do cenário e da inviabilidade de solução por esses métodos, foram adotadas medidas estruturais para mitigar os impactos.Atualmente, os trabalhos seguem em duas frentes: a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para a construção de uma nova travessia do emissário; e, de forma paralela, a contratação de um sistema de bombeamento por meio de poços de sucção, que garantirá o direcionamento temporário do esgoto durante o período de execução da obra definitiva.Ressalta-se que ambas as soluções envolvem intervenções de alta complexidade, em razão da localização do trecho afetado, situado às margens de rodovia, o que exige o cumprimento rigoroso de exigências legais, bem como a obtenção de licenças e autorizações junto aos órgãos competentes.A Saev Ambiental reafirma seu compromisso com a agilidade, a responsabilidade ambiental e a transparência, mantendo equipes mobilizadas monitorando o local de forma contínua para solucionar a situação no menor prazo possível, sempre priorizando a segurança, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços prestados à população.