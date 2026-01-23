Ela depende da ajuda do seu filho para quase tudo

publicado em 24/01/2026

Aline e os kits doados que estão à venda. Foto: A Cidade

Da redaçãoA vida da votuporanguense Aline do Nascimento Araújo, de 47 anos, mudou durante a pandemia. Ela foi atendida com dores fortes na perna esquerda, mas não foi notada uma trombose a tempo, o que resultou na amputação de sua perna. Desde então ela tem dificuldades para fazer qualquer atividade, toma uma quantidade muito grande de remédios e precisa de cuidados constantes.Falando com o jornal A Cidade, Aline, que mora no Jardim Botura, em Votuporanga, conta que necessita de uma cadeira motorizada pela dificuldade enorme de conseguir fazer algo simples como dar uma volta no quarteirão. “Eu já quebrei dez dessas cadeiras [de rodas] normais. Eu não saio mais com ela. As ruas são ruins, eu já mandei os buracos pra prefeitura. Não tem como. Eu quero uma cadeira motorizada pra eu poder dar uma volta no quarteirão, pra eu poder sair”.Ela conta que vive do auxílio concedido via Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), mas que ele não paga nem o aluguel. Para isso, ela conta com ajuda de parentes e amigos, que doam para ajudar nas contas.Uma das pessoas que ela conheceu conseguiu uma doação de kits de potes decorados. Aline agora tenta vendê-los para conseguir arrecadar mais dinheiro para sua cadeira e para as contas de casa. “São todos de R$ 30 a R$ 60”, acrescentou.A quantidade de remédios que Aline toma também impressiona. Em uma pequena bacia ela guarda todos os medicamentos prescritos pelos médicos. São remédios para sangue, dor, cabeça e mais. “Quando não tem no posto, eu tenho que comprar. Não posso ficar sem tomar.”Para saber mais informações sobre os kits, local para visita e como ajudar, Aline disponibilizou o WhatsApp (17) 99277 – 7024. Quem quiser apenas ajudar com uma doação pode mandar pela chave PIX (e-mail) ns121901@gmail.com .