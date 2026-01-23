Débora Romani integra ato liderado por Nikolas Ferreira que reúne aliados políticos e apoiadores de Jair Bolsonaro
Débora Romani (Foto: Reprodução/Redes sociais)
A vereadora de Votuporanga Débora Romani (PL) participa da chamada “caminhada pela liberdade”, manifestação liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que teve início na segunda-feira (19) no interior de Minas Gerais e segue em direção a Brasília, no Distrito Federal. O ato reúne aliados políticos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A presença da parlamentar foi confirmada por meio de declaração divulgada por ela durante o percurso. “Hoje me integrei à caminhada pela justiça e liberdade dos presos políticos e do nosso presidente Bolsonaro. É pelo Brasil, pela democracia de verdade e pelo direito de não ser perseguido por pensar diferente. Seguimos firmes. Sem medo. Sem recuar”, afirmou.
De acordo com a organização do movimento, o grupo mantém a caminhada com destino à capital federal, onde está prevista uma concentração no domingo (25), às 12h, na Praça do Cruzeiro, para a realização de uma manifestação.