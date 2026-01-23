Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira no bairro Pozzobon e, apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos

publicado em 23/01/2026

Houve apenas danos materiais. Foto: A Cidade

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta sexta-feira (23), um caminhão perdeu o controle da direção e se envolveu em um acidente que resultou em danos a três veículos no bairro Pozzobon. O fato ocorreu na avenida Emílio Arroyo Hernandes e mobilizou moradores e motoristas que passavam pelo local.Segundo informações apuradas pela reportagem do, o caminhão havia acabado de sair de uma oficina e seguia em direção a outro estabelecimento para dar continuidade a uma reforma mecânica. Durante o trajeto, enquanto subia a avenida, o veículo apresentou falha no sistema de freios. O motorista tentou retornar no sentido bairro, mas acabou perdendo totalmente o controle da direção.Desgovernado, o caminhão colidiu sucessivamente com três carros estacionados, atingiu cavaletes da Saev e também danificou a estrutura dos banquinhos de calçada pertencentes à prefeitura. O veículo só parou após colidir contra um coqueiro localizado no final da avenida.Apesar da sequência de colisões e dos prejuízos materiais registrados, o acidente não deixou vítimas. Houve apenas danos materiais. As causas exatas da falha mecânica deverão ser apuradas.