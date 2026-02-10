Após especulações, reportagem do A Cidade apurou informações sobre a eventual instalação da instituição no município

Foto: Sesc

Da redaçãoApós especulações que circularam nos últimos dias sobre uma possível instalação do Sesc (Serviço Social do Comércio) em Votuporanga, a reportagem do jornalfoi apurar a situação para verificar as reais possibilidades. Até o momento, não há qualquer anúncio oficial, confirmação institucional ou definição de área, e a informação segue restrita ao campo dos rumores.No entanto, conforme apuração do, é fato que lideranças de Votuporanga têm buscado informações e articulado a possibilidade de atrair a iniciativa para o município. A movimentação ocorre diante do impacto que a presença do Sesc costuma gerar nas cidades onde está instalado, com reflexos nas áreas cultural, educacional, esportiva e social. A unidade mais próxima de Votuporanga está localizada em São José do Rio Preto, que conta com um complexo de grande porte e programação permanente ao longo do ano.O Sesc reúne espaços voltados à cultura, educação, lazer, esporte e saúde, com estruturas que incluem teatros, shows, cinemas, exposições, bibliotecas, piscinas, academias, clínicas odontológicas, restaurantes, praças de convivência e, em algumas localidades, serviços sociais. A presença desse tipo de equipamento costuma ampliar o acesso da população a atividades culturais e educativas, além de promover ações de bem-estar e convivência social.Também conforme apurado pelo, diferentemente de algumas especulações que apontavam a possível instalação nas proximidades da vicinal Herbert Vinícius Mequi, a ideia é que, caso o projeto avance, a iniciativa seja instalada em uma área mais próxima do perímetro urbano, facilitando o acesso da população. Outra informação levantada é que, se a instalação se confirmar, trata-se de uma obra de grande porte.O Sesc é uma instituição privada de caráter público, criada em 1946 e mantida por contribuições compulsórias de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Ele integra o chamado Sistema Comércio, ao lado do Senac, da Fecomércio e dos sindicatos empresariais, e tem como finalidade promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, de seus dependentes e da sociedade em geral. Sua atuação é voltada ao desenvolvimento social, cultural e educativo, oferecendo ações e serviços nas áreas de cultura, educação, saúde, lazer e assistência, com objetivos que incluem a ampliação do acesso à cultura, o estímulo à formação cidadã, a promoção de hábitos saudáveis, a valorização da convivência social e a democratização de atividades artísticas, esportivas e educativas.A instituição realiza uma programação permanente que envolve espetáculos teatrais, shows musicais, exibições de cinema, exposições e projetos de incentivo à leitura, além de cursos, oficinas e ações educativas. Na área de saúde e bem-estar, desenvolve programas de atividades físicas, esportivas e recreativas, atendimento odontológico em algumas unidades, ações de promoção da saúde e orientação alimentar. O Sesc também mantém espaços de convivência, bibliotecas, centros esportivos, restaurantes com alimentação balanceada e projetos sociais voltados a diferentes públicos, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, buscando contribuir para o desenvolvimento humano e social das comunidades onde está presente.Enquanto não há confirmação oficial, a possível instalação do Sesc em Votuporanga segue em fase de articulação e expectativa, sem prazos ou definições formalizadas.