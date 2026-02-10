Ele foi implantado na Estação de Captação da Barragem Córrego do Marinheirinho

publicado em 10/02/2026

Foto: Saev

Da redaçãoA Neoenergia Elektro, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Saev Ambiental, realiza nesta terça-feira (10) café da manhã de inauguração do Novo Sistema de Bombeamento da Saev Ambiental, implantado na Estação de Captação da Barragem Córrego do Marinheirinho, em Votuporanga. O projeto contou com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e promoveu a substituição de equipamentos antigos por um conjunto moderno, com foco na ampliação da eficiência operacional e no aumento da segurança no processo de captação de água.De acordo com a Saev, a modernização do sistema proporcionará redução nos custos com energia elétrica, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso das instituições envolvidas com a sustentabilidade e a gestão eficiente dos recursos. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria contínua da infraestrutura de abastecimento de água do município, com o objetivo de assegurar mais segurança, eficiência e qualidade no serviço prestado à população.O café da manhã de inauguração está marcado para as 9h, no Parque da Cultura, na Sala de Cinema, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, no Jardim Alvorada, em Votuporanga.