Atos aconteceriam durante a noite e madrugada

publicado em 10/02/2026

Denúncia foi realizada na sessão da Câmara. Foto: Saev

Da redaçãoDurante a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (9), a vereadora Natielle Gama solicitou reforço na segurança do Parque da Cultura.Ao usar a tribuna, a parlamentar afirmou que o pedido se baseia em relatos recebidos sobre situações envolvendo crianças e adolescentes no local, especialmente no período noturno. “Temos recebido algumas denúncias de crianças, menores de idade, tarde da noite do Parque da Cultura, muitas vezes tenho relações ali, sexuais, libidinosas. Então, pedimos a atenção do Conselho Tutelar em relação a isso, atenção também das famílias em relação a isso para a proteção da infância”.A sessão foi presidida pelo vereador Daniel David, presidente da Câmara, que retornou às atividades após período de afastamento por questões médicas. Não houve votação de projetos durante a sessão realizada ontem.Havia a possibilidade de apreciação de matérias durante a sessão, desde que houvesse a apresentação e aprovação de requerimento assinado por, no mínimo, 10 vereadores. Caso isso acontecesse, seriam analisados projetos relacionados à denominação de ruas do Loteamento Conjunto Habitacional Thui Seba, empreendimento habitacional que está em fase de execução no município.O Conjunto Habitacional Thui Seba integra o processo conhecido como desfavelamento da região sul de Votuporanga e tem como objetivo atender famílias atualmente residentes nos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. A iniciativa busca promover a reorganização urbana dessas áreas, com a transferência das famílias para moradias regulares em um novo conjunto habitacional.