A equipe de agentes comunitários também já está usando a UBS como base para atender a região

publicado em 10/02/2026

O Consultório Municipal “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, também conhecido como UBS do Pacaembu, foi inaugurado no dia 2 de fevereiro e já acumula 170 consultas médicas realizadas. Isso é o que mostra dados liberados pela Secretaria de Saúde de Votuporanga.Além dos atendimentos médicos, que podem ser agendados ou por demanda espontânea, também foram realizados cerca de 550 procedimentos, entre eles vacinação, testes rápidos, administração de medicação, curativos, coleta de exames laboratoriais, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.A equipe de agentes comunitários também já está usando a UBS como base para atender a região, realizando visitas domiciliares, atualizações de cartões do SUS e tirando dúvidas de maneira geral.Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, a implantação da unidade representa um avanço na ampliação e qualificação da atenção básica no município. “A implantação do Consultório Municipal fortalece o cuidado próximo da população, assegurando atendimento humanizado, prevenção de doenças e acompanhamento integral ao longo de todo o ciclo de vida dos pacientes. Os resultados já observados demonstram a importância desse investimento para a organização da rede e para a melhoria do acesso aos serviços”, afirmou.