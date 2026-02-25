Encontros são realizados às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, e têm como objetivo ampliar o acesso da população à prática de atividade física

publicado em 25/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

As alunas da turma noturna de zumba oferecidas no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” celebraram, nesta semana, um ano de atividades. As aulas integram a programação de atividades esportivas gratuitas ofertadas pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga e são ministradas pela professora Gigela Oliveira.Para marcar a data, o grupo organizou uma confraternização, promovendo integração, fortalecimento de vínculos e bem-estar entre as participantes.O momento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. “Iniciativas como essas vão muito além da atividade física. Elas promovem saúde, bem-estar, convivência e fortalecem os laços da comunidade. Quando o poder público oferece oportunidades acessíveis, está cuidando das pessoas e contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população”, contou.As inscrições são permanentes, com aulas realizadas no “Mario Covas”, localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3.010, no bairro Pozzobon, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h.Para quem optar pelas aulas no período noturno, o horário é das 18h30 às 19h30, às segundas e quintas-feiras.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, ressalta que há tempos a população pedia por esse estilo de dança à noite, possibilitando uma maior participação de todos."Comemorar um ano de aula de zumba à noite é uma oportunidade para que a comunidade pratique exercícios de forma leve, divertida e acessível a todos. É nosso compromisso em incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar da população. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte, proporcionando atividades que estimulem a qualidade de vida e a integração social", disse.O prefeito Jorge Seba destacou que a oferta de atividades esportivas em horários acessíveisPromovem saúde, integração e qualidade de vida “Essas aulas noturnas de zumba nasceram de um pedido da própria comunidade e hoje celebram um ano promovendo saúde, integração e qualidade de vida. Nosso compromisso é seguir investindo em políticas públicas que aproximem as pessoas, fortaleçam os vínculos e levem mais bem-estar para todos os bairros da cidade”, afirmou Seba.