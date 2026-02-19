A cada R$10 doados, participante concorre ao prêmio e ainda contribui diretamente para a entidade utilizar recurso; sorteio será no Dia das Mães, no Votu International Rodeo

Os cupons da Ação entre Amigos já estão disponíveis nas mais de 30 entidades participantes de Votuporanga. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, com prêmios gentilmente doados pelo Ville Hotel Gramadão, Gramadão Empreendimentos e Ibis Hotel.Neste ano, novamente, será sorteado um carro zero quilômetro para a população em geral, e uma moto 0 km para a entidade que for responsável pelo bilhete premiado. O sorteio será no dia 10 de maio, Dia das Mães, durante a programação do Votu International Rodeo.A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, reforça a importância das pessoas colaborarem, pois o recurso é direcionado totalmente para as entidades."A pessoa que doa R$ 10 contribui diretamente para a entidade na qual ela adquiriu o cupom. Com o apoio fundamental da população, um simples gesto de solidariedade se transforma em esperança e oportunidade para quem mais precisa. E esse é um recurso para que a entidade possa utilizar integralmente no que mais precisar”, disse.Para aproximar ainda mais a iniciativa da população, o carro 0 km será exposto ao longo do ano nos principais eventos da cidade, como Churrascada do 8, Festa das Nações e Votu International Rodeo.A Ação Entre Amigos apresentou um crescimento expressivo em sua arrecadação ao longo dos últimos quatro anos. Desde o início da campanha, foram arrecadados R$ 2,2 milhões. Em 2022, a arrecadação foi de R$ 397 mil. No ano seguinte, em 2023, o valor subiu para R$ 460 mil. Em 2024, a arrecadação alcançou R$ 613 mil e em 2025, o valor chegou a R$ 700 mil.Mais informações também podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone (17) 3405-9700, ramais 9711 ou 9716.