A multa por não manter o lote limpo pode chegar a R$ 490,50

publicado em 19/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga notificou os proprietários de mais de 11 mil terrenos espalhados por Votuporanga para demandar que sejam limpos e capinados, com aplicação de multa caso contrário. Os notificados têm agora dez dias para cumprir as exigências e realizar a capinação e limpeza.Alguns dos bairros mais novos da cidade, como o Parque Residencial Ferrarez e o Jardim Mastrocola Norte, são os que mais aparecem nas notificações, principalmente por terem sido vendidos como loteamentos e não estarem completamente preenchidos por casas.Apesar disso, a região central de Votuporanga também possui muitos terrenos vazios e mal cuidados. A prefeitura reforça a importância de manter os terrenos capinados e sem objetos que possam acumular água, evitando a proliferação de mosquitos, escorpiões e outros animais.Os proprietários que não efetuarem a limpeza de seus imóveis estarão sujeitos às penalidades dispostas no Código de Posturas do Município, cabendo à Prefeitura providenciar a limpeza e posterior autuação e cobrança do serviço.Durante o ano passado, até o mês de setembro, foram flagrados 408 terrenos em situação irregular, o que rendeu mais de R$ 168 mil em autuações, conforme levantamento feito pelojunto ao setor de fiscalização. Os dados apontam o Residencial Figueira como o bairro com maior número de ocorrências.A multa para quem não limpa o seu terreno é de 40 UFMs (Unidade Fiscal do Município), que equivale a R$ 218 somado à taxa de limpeza no valor de R$ 204,35. Já a multa máxima, referente aos terrenos com mais de 5 mil m², é de 90 UFMs, que equivale a R$ 490,50. Atualmente, a UFM de Votuporanga equivale a R$ 5,45.Os valores arrecadados com multas e taxas, conforme afirma a Administração Municipal, são revertidos para todas as áreas do município, ajudando a custear serviços e investimentos em diferentes setores da administração pública. O trâmite da multa envolve várias etapas: há casos em que os munícipes apresentam recurso (o contribuinte tem 30 dias após o recebimento do auto de infração), situações em que a dívida pode ser encaminhada ao Refis, entre outras possibilidades.Para fazer denúncias sobre terrenos sujos, a Prefeitura também coloca à disposição dos munícipes o WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do 3405-9700, opção 2. Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura através do ícone da Ouvidoria, em Serviços ao Cidadão.Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos podem ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 ramal 9744.