Sessão ocorreu nesta quarta-feira (18)

publicado em 19/02/2026

Foto: Assessoria

Da redaçãoNa noite desta quarta-feira (18) foi realizada a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, no Plenário Doutor Octávio Viscardi. Durante a reunião, vereadores discutiram diferentes assuntos relacionados à administração municipal e aos serviços públicos oferecidos à população.Entre os temas abordados esteve o trabalho desenvolvido pela Farmácia de Alto Custo de Votuporanga, que foi alvo de críticas durante o uso da tribuna. O assunto foi levantado pelo vereador O Wartão (Walter José dos Santos), do União Brasil, que relatou reclamações recebidas de munícipes sobre a falta de fraldas e de medicamentos.Em sua fala na tribuna da Casa de Leis, o parlamentar afirmou: “tem mais outra agora, nós estamos com problema também, eu tenho outros amigos aqui e me falaram a respeito do remédio de alto custo. Tem pessoas que tá indo buscar lá a fralda para mamãe, que tá precisando, e vai levar três meses, não sabe quando tá vindo. E o medicamento, desde o ano passado tem medicamento que as pessoas não retiram lá no alto custo”.