Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato

publicado em 19/02/2026

Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato (Foto: USP)

Da redaçãoUm bebê de 8 meses foi picado por um escorpião em Votuporanga na manhã desta quinta-feira (19). O menino foi levado para atendimento médico e até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato. Enquanto se dirige ao serviço de saúde, lavar o local da picada com água e sabão e aplicar compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor. Deve-se evitar a realização de procedimentos caseiros, como cortes ou sucção no local da picada, pois podem agravar a situação. A rápida assistência médica é essencial para avaliar a gravidade do envenenamento e, se necessário, administrar o soro antiescorpiônico.A Secretaria da Saúde de Votuporanga reforça que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.Ao ser picada, a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, sem fazer torniquete, que é amarração acima da picada e procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", na zona Norte da cidade.No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800 – 770 – 9786, (17) 3406 – 3175 e (17) 3406 – 3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura.