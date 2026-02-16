Festa mostra mais uma vez o motivo de estar entre os principais carnavais do interior paulista e movimenta economia local

publicado em 19/02/2026

Além da expressiva presença de participantes, o evento também apresentou impacto econômico estimado em R$ 70 milhões para a cidade. Foto: Airdrone

Da redaçãoO Oba Festival – um dos principais carnavais do interior do Estado de São Paulo – foi um sucesso em Votuporanga e registrou público total superior a 50 mil foliões, consolidando mais uma edição de grande participação popular no município.A festa ocorreu de sábado (14) a segunda-feira (16), no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, localizado às margens da vicinal Ângelo Comar. Durante as três noites de programação, milhares de foliões passaram pelo recinto, que recebeu estrutura especial para garantir segurança, organização e conforto ao público.Além da expressiva presença de participantes, o evento também apresentou impacto econômico estimado em R$ 70 milhões para a cidade, envolvendo setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. A movimentação foi registrada ao longo de todo o período festivo, com aumento significativo na demanda por estabelecimentos locais.A programação contou com apresentações musicais e atrações que reuniram público de diferentes regiões do país. A 18ª edição foi marcada por um movimento inédito na trajetória do festival. Tradicionalmente estruturado em diferentes setores e formatos de experiência, o Oba abriu, pela primeira vez, espaço para uma iniciativa de caráter social. Em parceria com o poder público, foi criada a Pista Solidária, setor que permitiu ao público vivenciar a festa gratuitamente.A proposta ampliou o alcance do evento e fortaleceu seu vínculo com a comunidade. O acesso à área foi livre, e os participantes foram convidados a contribuir voluntariamente com 1 kg de alimento não perecível. A adesão resultou na arrecadação de alimentos, que serão contabilizadas ao longo da semana e destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.No palco, o Oba Festival manteve uma de suas principais assinaturas, que é a diversidade musical. A programação reuniu artistas de diferentes gêneros e grande alcance popular, como Claudia Leitte, Léo Santana, Wesley Safadão, Dennis DJ, Kamisa 10, Batom na Cueca, Banda Eva, Turma do Pagode, Lauana Prado, MC Hariel e Veigh, dentre outros nomes que conduziram a energia da festa ao longo dos três dias.A presença de Claudia Leitte teve um simbolismo relevante nesta edição. Durante o carnaval, a cantora concentrou sua agenda em Salvador, com rara apresentação fora da capital baiana. A inclusão do Oba em sua programação, segundo os organizadores da festa, reforça a projeção e a credibilidade que o festival alcançou no circuito nacional.Fora do recinto, os reflexos do evento foram igualmente expressivos. A rede hoteleira de Votuporanga atingiu 100% de ocupação, com cerca de mil leitos preenchidos, além da alta demanda por imóveis de temporada. O aumento no fluxo de visitantes impactou diretamente os setores de comércio, serviços e turismo, com movimentação financeira estimada em R$ 70 milhões. O período também foi marcado pela ampliação de vagas temporárias, especialmente nas áreas operacionais e de atendimento.Ainda conforme os organizadores, o retorno do festival para Votuporanga após alguns anos mostra o vínculo entre o evento e a cidade onde nasceu. “A edição de 2026 evidencia a solidez de uma marca consolidada, capaz de manter relevância, atratividade e impacto consistente ao longo de quase duas décadas”, destaca a organização.“Esta edição do Oba traduz com precisão a dimensão que o evento alcançou. Tivemos público expressivo, programação de alto nível e uma resposta extremamente positiva à Pista Solidária. Encerramos esta edição com resultados que reforçam a força e a maturidade do festival já preparando muitas novidades para o próximo ano”, ressaltou o empresário Edilberto Fiorentino, o Caskinha, um dos organizadores.O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também destacou os reflexos do evento para a cidade. “É muito positivo ver a cidade mobilizada em uma celebração dessa dimensão. A população respondeu de forma significativa à proposta da Pista Solidária, iniciativa que reforça o caráter coletivo do evento. A arrecadação amplia o alcance social da festa e contribui diretamente com as entidades assistenciais do município”, disse.Com números robustos, programação plural e impacto econômico e social significativo, o Oba Festival encerra mais uma edição reafirmando seu protagonismo no carnaval brasileiro e sua importância estratégica para Votuporanga e toda a região.