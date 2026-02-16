Abertura foi realizada na manhã de ontem, com celebração presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas

publicado em 19/02/2026

Missa na Catedral de Votuporanga marcou a abertura da Campanha da Fraternidade 2026. Foto: Diocese de Votuporanga

Da redaçãoA Diocese de Votuporanga lançou, na manhã desta quarta-feira (18), a Campanha da Fraternidade 2026, com uma missa realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas. A celebração marcou oficialmente o início das atividades da campanha no âmbito diocesano.No Brasil, é tradição que o início da Quaresma marque também a abertura da Campanha da Fraternidade. Neste ano, a iniciativa traz como tema “Fraternidade e Moradia”, à luz do lema: “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). A Campanha da Fraternidade 2026, promovida anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil durante o tempo da Quaresma, propõe a reflexão sobre a realidade da moradia no país, em referência ao mistério da encarnação de Jesus Cristo, destacando a centralidade da dignidade humana e do direito ao lar como expressão concreta da fé cristã e da justiça social.O principal objetivo da campanha é chamar a atenção da sociedade e das comunidades cristãs para a necessidade de promover a moradia digna como direito essencial e prioridade, motivando ações que contribuam para enfrentar o déficit habitacional e as condições precárias de moradia que ainda afetam milhões de pessoas no Brasil. A proposta inclui incentivar iniciativas pastorais e sociais voltadas à conscientização e ao engajamento em torno do tema.Além disso, a iniciativa busca estimular a reflexão, a conversão quaresmal, a solidariedade e o compromisso com políticas públicas e práticas concretas que garantam um lar seguro e adequado para todos, integrando a vivência da fé com o engajamento em causas sociais consideradas fundamentais para a promoção da justiça social.Durante a celebração, Dom Moacir destacou que toda a sociedade deve reconhecer o desafio da moradia no país. “Ao longo da reflexão da Campanha, vamos buscar entender esse desafio, as causas dele e a partir desse despertar à luz da palavra de Deus, ter também uma atitude adequada para buscar a libertação dessa situação de sofrimento daqueles que não têm uma moradia digna”, afirmou.