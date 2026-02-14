Foto: Arquivo pessoa
A ciclista Thaisa Miron Fraccaro, de 38 anos, que estava internada na Santa Casa de Votuporanga desde a última terça-feira (10), não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o final de semana. Ela ficou em estado gravíssiomo após ser atropelada por um ônibus. Ela era casada e tinha dois filhos, Miguel e Gabriel.
Sobre o caso
O acidente ocorreu na manhã do dia 10, quando Thaisa pedalava pela rua Aristides Galo, próximo ao Clube dos 40. Segundo informações, o ônibus tentou desviar da ciclista, mas, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle e acabou por atropelá-la. Devido à chuva que caiu de madrugada, a pista estava molhada, o que pode ter contribuido para o acidente.
A ciclista sofreu ferimentos graves e foi atendida pelo SAMU ainda no local, sendo encaminhada para a Santa Casa imediatamente. As causas do aciedente ainda serão investigadas.