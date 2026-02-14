Programação terá show exclusivo de Claudia Leitte fora de Salvador, além de Monobloco e Veigh

publicado em 16/02/2026

Foto: Oba

O Oba Festival chega ao último dia nesta segunda-feira (16), em Votuporanga, com expectativa alta para o encerramento da edição 2026. A noite deve manter o ritmo que marcou o festival nos dias anteriores.A principal atração será Claudia Leitte, que escolheu Votuporanga para realizar seu único show neste período fora de Salvador. Um dos principais nomes da música brasileira em grandes carnavais, a artista apresenta a turnê Feira de Especiarias, em um espetáculo com proposta visual renovada, forte presença de palco e repertório que reúne novidades e sucessos consagrados.A programação inclui ainda o Monobloco, conhecido pela mistura de ritmos e músicas populares, além de Veigh, artista em evidência na cena urbana e presença frequente nos principais festivais do país.A participação de Claudia Leitte reforça a credibilidade do festival em um dos períodos mais disputados do calendário artístico nacional. A cantora integra uma grade alinhada ao perfil do Oba, marcada pela diversidade musical e por atrações de forte alcance popular.Para a organização, o desempenho do festival ao longo da edição confirma a força e a trajetória do evento. “O Oba carrega uma história sólida. São anos investindo em atrações de grandes nomes, estrutura e entretenimento. A resposta do público mostra a conexão que o festival mantém com quem busca uma experiência completa”, afirma Caskinha.A segunda noite, realizada neste domingo (15), manteve o ritmo intenso da festa e contou novamente com recinto lotado. No palco, Léo Santana levou ao festival sua energia característica e coreografias que já se tornaram marca registrada, com sucessos que dominaram o coro do público, como “Zona de Perigo”. Já Lauana Prado apresentou o sertanejo moderno com potência vocal e repertório que transitou entre hits autorais e releituras.A programação também contou com o Turma do Pagode, que reforçou o clima festivo com canções conhecidas, além da presença de MC Hariel, um dos nomes mais populares do funk nacional, mantendo a vibração da arena em alta.A organização projeta para esta segunda-feia mais uma noite de casa cheia para o encerramento do Oba Festival 2026. A abertura dos portões está marcada para 17h e os ingressos diários podem ser adquiridos em https://www.obafestival.com.br/ingressos/