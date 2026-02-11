Ação ocorreu no bairro Cruzeiro e moto foi apreendida

publicado em 16/02/2026

Foto: Divulgação

Enquanto o Oba festival acontecia neste sábado (14), a Polícia Militar Ambiental foi obrigada a perseguir um adolescente que pilotava uma moto adulterada em Votuporanga. Tudo isso aconteceu no bairro Cruzeiro, em uma área de mata e reserva ambiental.De acordo com informações, a equipe da polícia se deparou com um indivíduo sem capacete realizando manobras perigosas em vias públicas em uma moto vermelha. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir pelas ruas vazias e cercadas de matas. Após notar que seria pego, o piloto abandonou a moto em um terreno vazio e tentou fugir a pé, mas sem sucesso.Após a captura, foi descoberto que o ele era um adolescente e que a moto não tinha placa, os números de chassi e motor foram adulterados, além do próprio motor pertencer a outra moto completamente diferente.O menor de idade foi encaminhado à central de flagrantes, junto com seus responsáveis e a moto. Foi feito um Boletim de Ocorrência por Direção Perigosa e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. A moto foi apreendida e submetida à perícia.