Luciano Passoni pediu demissão ontem; o novo superintendente deverá ser oficializado em breve

publicado em 21/02/2026

Osvaldo Carvalho deve ser o novo nome na superintendência da Saev (Foto: Arquivo pessoal)

Osvaldo CarvalhoEste é o nome para enfrentar a crise na Saev. O nome dele será oficializado no cargo no Diário Eletrônico do Município a qualquer momento. Convenhamos: tudo indica que o prefeito Jorge Seba acertou o alvo. Primeiro, porque Osvaldo tem competência para o cargo e segundo, porque é o homem que com esta nomeação vai reaproximar o Jorge do deputado Carlão. Façam as suas apostas. E calam as mulheres.HistóricoOsvaldo Carvalho foi um alto executivo da Coacavo e na vida política exerceu bem o posto de diretor da CDHU, durante o governo de Rodrigo Garcia. Na vida pública foi vereador e presidente da Câmara Municipal, disputou eleições para prefeito e deputado. Assim, foi adversário e, posteriormente, parceiro inabalável do deputado Carlão.E maisAspiração política foi o que nunca faltou para o Osvaldo de Carvalho. Isso quer dizer que se em 2028 o cavalo passar “arriado” o Osvaldo poderá até ser candidato. Mas, de imediato ele não pensa nisso. A meta é solucionar os problemas da Saev para a retomada da administração pública com tranquilidade sem nunca descuidar da reeleição do deputado Carlão. Pronto, falei!MariolaO Adauto Mariola suspirou aliviado. A conversa no dia de ontem era de que os amigos mais próximos dele lhe davam conselho para não trocar a tranquilidade pela turbulência da Saev. Dizem que a princípio ele descartou a Saev, mas sofreu fortes pressão. Convenhamos: era muita água para o caminhãozinho do Mariola.É bom preservarMariola é visto como um bom nome. Ele chegou até ser lembrado para a provedoria da Santa Casa, antes do Amaro Rodero, após um bom trabalho realizado na presidência do Conselho Administrativo do hospital e chegou a ser um nome cotado para ser o vice de Jorge Seba. Mas, pelo menos por enquanto, o seu lugar é mesmo na Votuprev.Passoni,O ex-superintendente Luciano Passoni não esperou para ver o episódio seguinte. Ele mesmo pediu demissão e limpou a gaveta na tarde de ontem. Dizem que o homem foi “fritado” antes da hora ao ver o nome de Adauto Mariola de boca em boca para pegar que ainda era dele.EntrevistaRecentemente, Luciano Passoni esteve na rádio Cidade FM e concedeu uma longa entrevista para explicar aos ouvintes que não houve erros na emissão de valores nas contas de água que geraram o protesto. Garantiu, na oportunidade, que já estava tudo sobre controle. É possível que naquela hora ele já previa sua saída se não revertesse a opinião popular.