No início da tarde desta sexta-feira, dia 20, o até então superintendente da Saev, Luciano Passoni, oficializou seu pedido de exoneração do cargo. O pedido acontece depois de muita pressão principalmente em relação aos episódios das contas de água.
A prefeitura de Votuporanga deve formalizar em breve o pedido de exoneração através de publicação no Diário Oficial do Município.
A coluna Anote Aí do jornal A Cidade
antecipou que Luciano Passoni estava com os dias contados na Saev, após desentendimentos no comando da autarquia.