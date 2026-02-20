A coluna Anote Aí do jornal A Cidade antecipou que Luciano Passoni estava com os dias contados
Da redação
No início da tarde desta sexta-feira (20) o até então superintendente da Saev, Luciano Passoni, oficializou seu pedido de exoneração do cargo. O pedido acontece depois de muita pressão principalmente em relação aos episódios das contas de água.
A coluna Anote Aí do jornal A Cidade
antecipou que Luciano Passoni estava com os dias contados na Saev, após desentendimentos no comando da autarquia.
Mais tarde, a Prefeitura de Votuporanga comunicou que iniciará segunda-feira (23) um processo de transição na Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental). A mudança marca o início de uma nova fase na autarquia, focada na revisão e no aprimoramento dos processos internos e de relacionamento direto com o contribuinte.
“A Administração Municipal registra seu profundo agradecimento a Luciano Passoni, que esteve à frente da autarquia desde janeiro de 2025. Passoni desempenhou um papel fundamental na condução de projetos estruturantes e técnicos, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados ao município”, comentou o Executivo.
O nome do novo superintendente será anunciado nos próximos dias pelo prefeito Jorge Seba. Segundo a Prefeitura, o processo de transição tem como missão imediata de estreitar o diálogo com a comunidade e assegurar que a eficiência operacional caminhe lado a lado com a justiça social e a clareza administrativa.