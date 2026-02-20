A coluna Anote Aí do jornal A Cidade antecipou que Luciano Passoni estava com os dias contados

Foto: Saev

Da redaçãoNo início da tarde desta sexta-feira (20) o até então superintendente da Saev, Luciano Passoni, oficializou seu pedido de exoneração do cargo. O pedido acontece depois de muita pressão principalmente em relação aos episódios das contas de água.A coluna Anote Aí do jornalantecipou que Luciano Passoni estava com os dias contados na Saev, após desentendimentos no comando da autarquia.Mais tarde, a Prefeitura de Votuporanga comunicou que iniciará segunda-feira (23) um processo de transição na Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental). A mudança marca o início de uma nova fase na autarquia, focada na revisão e no aprimoramento dos processos internos e de relacionamento direto com o contribuinte.“A Administração Municipal registra seu profundo agradecimento a Luciano Passoni, que esteve à frente da autarquia desde janeiro de 2025. Passoni desempenhou um papel fundamental na condução de projetos estruturantes e técnicos, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados ao município”, comentou o Executivo.O nome do novo superintendente será anunciado nos próximos dias pelo prefeito Jorge Seba. Segundo a Prefeitura, o processo de transição tem como missão imediata de estreitar o diálogo com a comunidade e assegurar que a eficiência operacional caminhe lado a lado com a justiça social e a clareza administrativa.