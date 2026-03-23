Eles cobram o repasse do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), que consiste em um repasse anual do Governo Federal

publicado em 24/03/2026

Agentes de saúde cobram esse repasse desde o ano passado. Foto: Arquivo Pessoal

Na noite desta segunda-feira (23), foi realizada a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, encontro que contou com a presença de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que acompanharam a reunião com o objetivo de cobrar a inclusão de uma gratificação em suas remunerações.Durante a sessão, o vereador Emerson Pereira utilizou a tribuna para relatar o que classificou como desvalorização da categoria por parte da Prefeitura de Votuporanga. Segundo o parlamentar, existe um recurso que pode ser destinado a esses profissionais, o Incentivo Financeiro Adicional (IFA), que consiste em um repasse anual do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde, aos municípios.De acordo com o vereador, esses valores deveriam ser utilizados para beneficiar diretamente os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias em seus salários. Ele afirmou ainda que, em 2025, o município recebeu mais de R$ 300 mil referentes a esse incentivo, mas que os profissionais não teriam sido contemplados com o repasse.Ao se manifestar, Emerson Pereira criticou a situação e destacou a importância do trabalho desempenhado pelos servidores. “É uma falta de respeito com os servidores públicos municipais. É vergonhoso quando o vereador vem a essa tribuna cobrar um repasse tão importante em favor desses servidores públicos que prestam trabalho digníssimo para a população de Votuporanga. Vocês não estão pedindo favores, nós queremos que a Prefeitura de Votuporanga possa realmente concretizar uma ação efetiva com os servidores públicos. O município de Votuporanga precisa resolver essa situação que já vem se tornando esse fardo carregado há anos, e essa desvalorização”, declarou.