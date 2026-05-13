Será a partir das 16h em frente ao Hotel Ibis, localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.823.
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Você colaborou. Você doou. E agora o grande momento chegou: sorteio da campanha "Ação Entre Amigos"!
O sorteio será realizado nesta sexta-feira, dia 15, a partir das 16h em frente ao Hotel Ibis, localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.823.
Vamos conhecer juntos o ganhador do automóvel 0km, mas as verdadeiras vencedoras são as entidades que, com esforço e dedicação, empenharam-se na campanha através da venda dos cupons, onde a renda revertida ficava direto com as instituições.