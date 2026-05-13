Inscrições terminam essa semana

publicado em 14/05/2026

Foto: A Cidade

O IFSP Votuporanga tem inscrições abertas para 114 vagas em oficinas tecnológicas, a maior parte para crianças e adolescentes. As formações são ofertadas por projetos liderados por professores e estudantes. Os interessados devem acessar o site do Campus Votuporanga e realizara a inscrição por formulário eletrônico: vtp.ifsp.edu.br .Crianças de 10 e 11 anos e adolescentes de 12 anos podem participar da Oficina de Introdução à Informática de Forma Lúdica e Divertida (IndoEducativa), que oferece turma única de 20 vagas com inscrições até dia 14/05. As atividades serão desenvolvidas em 7 encontros, entre maio e junho.Já para o público de 11 a 13 anos que gosta de robótica, a oportunidade é a Oficina de Robótica Desplugada com Sucata, com 14 vagas e inscrições abertas também até 14/05. Serão 7 encontros, entre maio e junho, no laboratório de robótica da instituição.Para adolescentes a partir de 13 anos, a Oficina de Automação de Hortas Inteligentes oferece 2 turmas de 20 pessoas para uma aventura de 6 meses de atividades baseadas na cultura maker, a do “faça você mesmo”. Para essa oficina, as inscrições podem ser realizadas até o dia 15/05.Adultos que atuam na área da educação podem se inscrever até 15/05 para a Oficina de Inteligência Artificial na Prática Docente. Serão 2 turmas para 1 encontro com duração de duas horas, com possibilidade de escolha de data: 19 ou 21 de maio.O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, Bairro Pozzobon, na Zona Norte de Votuporanga. Em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para 17 3426 6998 ou enviar e-mail para: cex.vtp@ifsp.edu.br