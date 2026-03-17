Podem participar interessados nas áreas de artesanato, artes visuais, audiovisual/cinema, cultura popular, dança, literatura, música e teatro/circo; inscrições são feitas exclusivamente de forma on-line até o dia 27 de abril, pelo site oficial da Prefeitura

publicado em 17/03/2026

Podem participar interessados nas áreas de artesanato, artes visuais, audiovisual/cinema, cultura popular, dança, literatura, música e teatro/circo; inscrições são feitas exclusivamente de forma on-line até o dia 27 de abril, pelo site oficial da Prefeitura. Foto: Prefeitura de Votuporanga

É hora de tirar projetos do papel. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou o edital do Programa Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural, que prevê investimento total de R$ 200 mil para apoiar projetos culturais independentes. A iniciativa contempla as áreas de artesanato, artes visuais, audiovisual/cinema, cultura popular, dança, literatura, música e teatro/circo, com atividades presenciais em equipamentos públicos, podendo ocorrer em parceria conforme definição da Secretaria. O edital completo está disponível para consulta no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzkwMjUyO programa tem como objetivo valorizar a classe artística local e ampliar o acesso da população a diferentes linguagens culturais. Ao todo, serão premiados 35 projetos, com valores individuais de até R$ 5.142,85, totalizando R$ 180 mil destinados aos proponentes, além de R$ 20 mil para a comissão julgadora. Não será permitida a aquisição de materiais permanentes com os recursos.Podem participar artistas e produtores culturais, pessoas físicas ou jurídicas, maiores de 18 anos, que comprovem residência ou sede no município há pelo menos dois anos, além de atuação artística em Votuporanga. Cada proponente poderá inscrever mais de um projeto por segmento, sendo possível a aprovação de apenas um por área.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line até o dia 27 de abril de 2026, até às 23h59, pelo site oficial da Prefeitura. A ficha de inscrição e a documentação exigida estão disponíveis no link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/42/Bolsa-Cultura. Não serão aceitas inscrições presenciais ou enviadas por correio.Para esclarecer dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo promoverá atendimentos presenciais nos dias 8 e 13 de abril, das 19h às 20h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, ressaltou o alcance do programa e o compromisso com a democratização do acesso à cultura. “O Bolsa Cultura foi estruturado para contemplar diferentes linguagens artísticas e garantir que os projetos cheguem até a comunidade, ocupando nossos espaços públicos com arte e criatividade. É um incentivo direto aos fazedores de cultura e uma forma de aproximar ainda mais a população das manifestações culturais”, explicou.O prefeito Jorge Seba destacou a importância do investimento como forma de fortalecer a cultura local e incentivar novos talentos. “Estamos criando oportunidades reais para que nossos artistas tirem seus projetos do papel e levem cultura de qualidade para a população. Esse edital é mais do que um apoio financeiro, é um reconhecimento do valor da nossa produção cultural e do papel que ela exerce na transformação social”, afirmou.