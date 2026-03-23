As oportunidades de trabalho estão cadastradas em três frentes: PAT, Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 24/03/2026

Somente no site Emprega Votu, são mais de 50 oportunidades de trabalho nesta semana na cidade. Foto: A Cidade

Da redaçãoA cidade tem 84 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 13 vagas de trabalho: auxiliar de expedição; auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; cuidador de idosos; montador de armação; ajudante geral; ajudante de motorista; estoquista; crediário; técnico segurança do trabalho; motorista de rodo trem; mecânico de máquinas pesadas; motorista de caminhão munk.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornalA ACV tem 17 oportunidades disponíveis: assistente de almoxarife; atendimento; auxiliar financeiro – necessária experiência na área; caixa; cobrador; consultor(a); comercial externo; consultor(a) de vendas; crediário; mecânico – necessária experiência na área; repositor; separador de mercadorias – experiência em estoque e almoxarifado; serviços gerais; telemarketing; vendedor(a) – segmento chinelaria; vendedor(a) – segmento de refrigeração; vendedora – segmento de cosméticos; vendedora – segmento de vestuário.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 54 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.