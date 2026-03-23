Declaração desse ano é em relação ao ano fiscal de 2025; número de declarações é similar ao do ano passado

publicado em 24/03/2026

Mais de 44 milhões de brasileiros devem declarar o Imposto de Renda em 2026 Foto: A Cidade

Da redaçãoMais de 26 mil votuporanguenses devem fazer a declaração do Imposto de Renda em 2026. Número é similar ao do ano passado. A declaração é referente ao ano de 2025, ou seja, a isenção para quem ganha até R$ 5 mil reais mensais ainda não está valendo para a declaração deste ano, somente para a do ano que vem. Até o fechamento desta edição, mais de 440 pessoas já tinham entregue suas declarações em Votuporanga.Para esse ano, serão considerados todos os rendimentos tributáveis totais recebidos em 2025 acima de R$ 35.584,00 e todos os rendimentos totais recebidos de atividade rural acima de R$ 177.920,00.O prazo para os contribuintes acertarem as contas com o Leão começou nesta segunda-feira (23), às 8h, e vai até 29 de maio, às 23h59min59s. Nacionalmente, a expectativa é do recebimento de 44 milhões de declarações.Algumas isenções que valem para essa declaração são de PLR (Participação de Lucros e Dividendos) de até R$ 7.640,80 recebidos até o mês de abril de 2025 e R$ 8.214,40 recebidos após maio. Para quem ganhou salário abaixo de R$ R$ 35.584,00 anuais, a isenção é total. A partir daí, a alíquota começa em 7,5% e vai até 27,5%. Lembrando que a maior parte do desconto já foi feito durante o ano passado, direto no pagamento do trabalhador.Para quem tiver valores a receber, as restituições também terão novidades. Serão quatro lotes, ao contrário dos cinco de anos anteriores. Seguem as datas de pagamento: 1º lote: 29 de maio de 2026; 2º lote: 30 de junho de 2026; 3º lote: 31 de julho de 2026; 4º lote: 28 de agosto de 2026.A ordem de pagamento dessas restituições terá a seguinte prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave; contribuintes cuja principal renda seja magistério; quem usar declaração pré-preenchida e Pix simultaneamente; quem usar apenas um desses recursos (pré-preenchida ou Pix); demais contribuintes.Outra novidade é a declaração de ganhos com apostas online, as famosas bets e jogos do tigrinho. Os contribuintes deverão informar valores que superem ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa (jogos da loteria federal, por exemplo) e/ou que possuíam saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025Outra novidade é o chamado “cashback” de restituição, que permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito. A estimativa é que 4 milhões de brasileiros tenham direito ao serviço, que terá o pagamento em um lote especial no dia 15 de julho. A restituição média deverá ser de R$ 125, com valor máximo de R$ 1 mil. Para receber, é preciso possuir CPF regular e baixo risco fiscal, além de chave Pix vinculada ao CPF.Kassius Fonseca é dono do Escritório Dafon Contabilidade e especialista em declaração de Imposto de Renda. Em conversa com o jornal A Cidade, e ele deu algumas dicas para ajudar o ato de declarar. Ele deixa claro que “a organização sempre vai ser a melhor dica. Para ter em mãos todas as informações obrigatórias, o contribuinte precisa ir, ao longo do ano calendário, guardando todos os documentos e comprovações referentes aos itens declarados. As instituições estão cada vez mais interligadas e o esquecimento de alguma informação pode acarretar que o contribuinte caia na malha fina, estando sujeito a multa além do imposto devido.”Além disso, Kassius explicou que quem vai declarar pela primeira vez “não deixar para última hora. Utilize a opção pré-preenchida, pois ela já vem com os dados preenchidos, isso ajuda para quem não tem muita familiaridade com o sistema. Revise todos os valores, inclusive os da opção pré-preenchida, pois podem ter erros de importação. E, por fim, se estiver inseguro ou com dúvidas, procure um escritório de contabilidade ou contador para auxiliar, pois a não entrega ou erros no envio dos dados podem ser passíveis de juros e multa, além do bloqueio do CPF”.