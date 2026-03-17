Gastronomia e danças típicas de Brasil, Arábia, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão ganham destaque nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos

publicado em 17/03/2026

Gastronomia e danças típicas de Brasil, Arábia, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão ganham destaque nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga se prepara para viver uma verdadeira volta ao mundo sem sair da cidade. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” será palco da Festa das Nações, evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava. A festa contará ainda com a participação de entidades assistenciais, clubes de serviço e associações do município.Neste ano, a Festa das Nações vai destacar a cultura de sete países: Brasil, Arábia, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão, com pratos típicos que o público poderá conferir e saborear ao longo do evento. Ainda na programação, haverá shows e apresentações típicas preparadas por alunos da rede municipal e grupos de dança da cidade.A programação terá início na sexta-feira (10/4) das 19h30 às 23h, com mesmo horário no sábado (11/4). No domingo (12/4), o evento será realizado das 11h às 15h, com almoço especial e show de prêmios.Mais do que uma celebração multicultural, a Festa das Nações será 100% beneficente com renda destinada às entidades assistenciais de Votuporanga, contribuindo diretamente para o trabalho desenvolvido junto à comunidade.A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, destacou o impacto solidário do evento. “A Festa das Nações é um momento de união, onde cultura e solidariedade caminham juntas. Além de proporcionar lazer e conhecimento, cada participação contribui com as entidades que realizam um trabalho tão importante em nossa cidade.”O prefeito Jorge Seba ressaltou a importância da iniciativa para o município. “É um evento que valoriza as diferentes culturas, promove a integração das famílias e ainda fortalece o apoio às nossas entidades assistenciais. Convidamos toda a população para prestigiar e fazer parte dessa grande festa.”