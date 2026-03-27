Lançamento oficial do evento que une cultura, gastronomia e solidariedade foi realizado na noite de quinta-feira (26) na sede do Lions Clube

publicado em 27/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Festa das Nações chega para marcar o calendário cultural e solidário de Votuporanga e reunirá 350 voluntários e 28 entidades assistenciais, em uma iniciativa que vai oferecer gastronomia, apresentações culturais e engajamento comunitário em prol de causas sociais. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, sendo uma união da Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava. A renda será 100% beneficente destinada às entidades assistenciais de Votuporanga.O lançamento oficial foi realizado na noite de quinta-feira (26/3), na sede do Lions Clube de Votuporanga. O prefeito Jorge Seba destacou que a Festa das Nações nasceu como um desafio, já que surge em meio a grandes eventos consolidados, como o carnaval do Oba e o Votu International Rodeo. Para ele, o diferencial está na essência solidária da população. “Mais do que um evento cultural, é uma demonstração de que Votuporanga sabe se unir para ajudar. A solidariedade é a nossa marca e mostra a força de uma cidade que transforma união em apoio real às pessoas que mais precisam”, concluiu.A primeira-dama Rose Seba destacou que a proposta vai além da celebração cultural. “A Festa das Nações será um momento de encontro das famílias, de união e convivência, e também uma oportunidade concreta de apoiar as entidades assistenciais que realizam um trabalho essencial em nossa cidade”, afirmou.O presidente da Votu Solidária, Luciano Melo, explicou que o evento começou a ser planejado em agosto de 2025 com propósito social definido. “Quando fortalecemos as entidades, estamos ajudando diretamente as pessoas atendidas por elas. Já estamos sonhando com a segunda edição em 2027”, afirmou.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, divulgou que a programação contará com apresentações de dança dos alunos da rede municipal, artistas locais e associações culturais da cidade, além de atrações de destaque como a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, e o show da Banda Gplay, reforçando o caráter festivo e multicultural do evento.O deputado estadual Carlão Pignatari, que também participou do lançamento, parabenizou todos os envolvidos e ressaltou a expressiva participação dos voluntários, evidenciando o espírito de união que move o município e transforma o evento em um exemplo de integração comunitária e valorização social.Em vídeo enviado especialmente para o evento, o deputado estadual Danilo Campetti destacou a importância da realização da Festa das Nações, ressaltando o papel da iniciativa na união entre solidariedade, cultura e desenvolvimento social.O evento também contou com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha; do vereador Emerson Pereira, representando a Câmara Municipal; da coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes da Unifev, Silvia Brandão Cuenca Stipp; representando o deputado estadual Danilo Campetti, Neto Ferrari; e representando o deputado federal Luiz Carlos Motta, Marcello Arenas Stringari. Estiveram presentes ainda os vereadores Osmair Ferrari e Débora Romani.Neste ano, a Festa das Nações vai destacar a cultura de sete países: Brasil, Países Árabes, Itália, França, Estados Unidos, Portugal e Japão, com pratos típicos que o público poderá conferir e saborear ao longo do evento.